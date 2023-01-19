﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Manisa Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Çalışmasına engel teşkil eden sağlık sorunu, bulaşıcı hastalığı ve benzer rahatsızlığı olmadığını belgelendirmek.

3. Sabıka Kaydı bulunmamak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

6. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

7. 4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının Sosyal Hizmetler Lisans Programından, İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler veya Basın Yayın bölümlerinden, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden, Fen ve Edebiyat Fakültelerine bağlı Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

8. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. (Fiilen şehir içi ve şehir dışında araba kullanıyor olması gerekmekte olup araba kullanımı uygulamalı olarak tespit edilecektir.)

9. Bilgisayar programlarını (Bilişim sistemleri ve teknolojilerine yatkın olmak) kullanıyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. (Mülakata girmeye hak kazanan adaylara uygulamalı bilgisayar sınavı yapılacaktır.)

10. Ilan tarihinden önce en az bir yıl Yunusemre ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak. (2022 Yılında mezun olup, Ailesi Yunusemre ilçesinde ikamet ediyor olan eğitim durumu sebebi ile ikamet adresini eğitim gördüğü yere aldırmış olanlar hariç.)

11. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak. (Askerliği Tecilli olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

12. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

13. Adaylar başvuru belgesine varsa Tezli Yüksek Lisansını Sosyal Politikalar alanında yapmış olanlar belge ekleyebilir.

14. Adaylar İngilizce ve Arapça dillerinden YDS-TOEFL sonuçlarını belgelerine ekleyebilir.

15. Mütevelli Heyeti alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.

16. Vakıf ayni yardımlarını muhtaç vatandaşlara zaman mefhumu olmaksızın dağıtabilecek fiziki yeterliliği sahip olmak.

17. 3 yıl içerisinde kendi isteği ile iş akdini sonlandırmayacağını taahhüt ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Diploma veya mezuniyet belgesi

-Nüfus cüzdan sureti

-KPSS sınav sonuç belgesi

-Sabıka kaydı

-2 adet vesikalik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş.)

-Erkek adaylar için askerlik belgesi

-Herhangi bir sağlık problemi bulunmadığına dair Heyet Raporu (Mülakatı kazanan

adaylardan istenecektir.)

-Ehliyet sureti

-Ikametgâh belgesi (Son 1 yıldır Yunusemre İlçesinde ikamet ettiğine dair Tarihçeli

Nüfus Kayıt Örneği.)

-Personel İş Talep Formu

-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri.