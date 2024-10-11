Manisa'da 10 adrese eş zamanlı kaçak içki operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçak içki ürettikleri tespit edilen 7 şüpheliye ait Manisa il merkezi ile Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ton 575 litre etil alkol, 1 ton 236 litre ev yapımı rakı, 14,5 litre ev yapımı votka, 4 litre ev yapımı viski, 10 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 1 adet dolum makinesi, 1 adet folyo sarım makinesi, 3 adet fiber tank, 2 adet metal tank ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.