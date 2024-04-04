Manisa'da 100 kaçak tabanca ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Manisa'da 100 kaçak tabanca ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı
Manisa’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobil ile TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adana'dan Manisa'ya silah kaçakçılığı ihbarı üzerine düğmeye bastı. Şüpheli otomobillerin geçiş güzergahı üzerinde güvenlik kontrolleri gerçekleştiren polis ekipleri, tespit edilen bir otomobil ve TIR'ı durdurdu.

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100 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 100 ADET ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Araçların içinde yapılan aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli kişilerin ifadelerinden yola çıkarak TIR'ın dağıtım yaptığı kargoları teslim alan kişilere yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda A.P. (23) ve S.C.S. (18) gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı.

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