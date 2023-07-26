Manisa'da 14 evi kül eden orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 24 Temmuz’da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında 250 hektarlık alan kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise sigara izmariti olduğu ortaya çıktı.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yangının başladığı yerde sigara izmaritlerinin de bulunduğu bazı deliller buldu. Deliller, kriminal incelemeye gönderildi.

Tanık ifadeleri ve kuvvetli bulgulardan ötürü yangın günü Hatıplar Mahallesi’nde badem bahçesinde çalışan Ş.K (23) isimli tarım işçisi, zanlı olarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın nedeniyle tahliye edilen bir mahalledeki 14 ev ile 3 dam kullanılamaz hale gelmişti.