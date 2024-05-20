Manisa’da 2 ev ve 1 iş yerinde yangın

Bey Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki Alaaddin Bedez ve Fikret Çobanköse’ye ait ikametler ve Nurullah Kutluay’a ait iş yerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alındı. Yangında bitişik iki ev ve bir işyeri kullanılamaz hale geldi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yaptığı yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.