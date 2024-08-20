Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde baba ile 10 yaşındaki kızı, eve gelen bazı akrabaları tarafından ölü bulundu. Acı olaydan sonra evde inceleme yapan polis ekipleri, 49 yaşındaki babanın yazdığı iki mektup buldu. Cenazelerin çıkarıldığı esnada ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Manisa'ın Akhisar ilçesinde bir evde baba ile 10 yaşındaki kızı ölü bulundu. Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan bazı yakınları daireye geldi.

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İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.

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Haber verilmesiyle eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan bir incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, evde yaptığı bir incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki tane mektup buldu.

Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı sırada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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