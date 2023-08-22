Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı

MUSTAFA TEMİZ - MANİSA / YENİÇAĞ

Gece yarısı bir işyerinin depo kısmına giren iki sahipsiz sokak köpeği, işyerindeki kedi yavrusunu parçalayarak yedi. Uzun süredir ilçede gündem olan sokak köpekleri konusunda yerel idarecilerin bir girişim yaptıklarına dair, gelişmede gözükmüyor.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR BU KONUDA ŞİKAYETÇİ

Demirci ilçesinde son süreçte sokak köpeklerinin ilçede artış gösterdiği gözlemlenirken, gün geçmiyor ki, köpek saldırısına uğrayan insanların sayısı da her geçen gün artıyor.

Özellikle kadınlar sokaklarda yayan yürürken ve yine çocuklar köpeklerin sürüler halinde ilçe içinde adeta devriye gezdiğini belirterek, havlayarak üstlerine geldiklerini söyleyip şikayet ediyorlar.

ERDOĞAN BELEDİYELERİ BİR KEZ DAHA GÖREVE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili olarak 'net' mesajlar verdi. "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim" diyen Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız" ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin barınaklarını örnek gösteren Erdoğan, vatandaşların öncelikle kendi köpeklerine sahip çıkmaları gerektiğini de belirtmişti.