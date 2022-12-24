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Bit pazarında antika rüzgarı. Bu pazarda yok yok

Manisa’da kurulan Bit Pazarı’na alışverişe gelenler aradıkları her şeyi bulabiliyor. Ustalık belgesinden antika objelere, siyah beyaz aile fotoğraflarından kömürlü ütülere kadar her şeyin bulunduğu pazarda fiyatlar ise 3 liradan 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:23
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Manisa'da bit pazarında antika rüzgarı. Bu pazarda yok yok

Bit pazarında antika rüzgarı. Bu pazarda yok yok
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İHA'nın haberine göre, her hafta cuma günleri Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarında kurulmaya başlanan Bit Pazarı, binlerce insanın uğrak durağı oldu. Kimi bütçesine uygun kıyafet veya ayakkabı almaya gelirken kimleri de eski eşyalara olan meraklarını gidermek için pazarın yolunu tutuyor. 

Parça bazlı 3-5 liradan satılan kıyafetler dar gelirliler tarafından rağbet görürken, fiyatları 5 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkan heykeller ise pazarın en değerli eşyaları arasında kendilerini fark ettiriyor. Bazı tezgahlarda yer alan Ustalık Belgesi gibi şahsi eşyalardan siyah beyaz aile fotoğraflarına kadar hepsi tarih kokan objeler ise pazarın en ilginç ürünleri olarak dikkat çekiyor.

"35 YILDIR MESLEĞİM"

Yıllardır geçimini eski eşya satarak kazandığını anlatan ve pazara İzmir’den gelen esnaf Ali Yegen, “Eski eşyalar alıp satarım. Ortalama 35 yıldır bu işi yaparım. Ustalık Belgesi var elimde. Bunun mirasçıları zamanında çok para bırakmadığı için torunları veya evlatları sokağa attı. Biz de bunları alıyoruz. Hem çerçevesi değerleniyor hem de adamın birine ustalık belgesi lazımsa ona takdim ediyoruz o da alıp götürüyor. Belgeleri soran oluyor. İsteyen oldu mu sanatı tutuyorsa alıp götürüp dükkanına asıyor. Sadece adamın fotoğrafını ve ustalık belgesi olduğunu biliyorum. Mirasçılarının piyasaya hediyesi bu ustalık belgeleri. Çerçevesi 20 TL. Belgesi de yanında hediye.” dedi.

Yegen ayrıca eski fotoğrafları alanların ise çoğu zaman eski yerlere olan merakından dolayı aldığını da sözlerine ekledi.

“MAKSAT ESKİYİ YAŞATMAK"

Başındaki poşusuyla 1983’ten beri bit pazarlarında antika eşya satan Sebahattin Değirmenci ise şunları söyledi: “1973 yılından beri pazarcıyım. Elimde deve çanından denizaltı dürbününe kadar pek çok antika eşya var. Maksadım halkımıza eskiyi yaşatmak para kazanmak değil. Bunlar ölmesin, eski göreneğimiz ölmesin bunun peşindeyim. Gençlere daha çok yardımcı oluyorum, gençler antikaya alışsın. Atamızdan kalan eserlere sahip çıkalım. Eski eşya getirenleri de mağdur etmiyorum, malın durumuna göre satın alıyorum vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz.”

Değirmenci elindeki bazı abajurların 8 bin, dürbünün 5 bin, nalın keserinin 5 bin gibi fiyatlardan satışa çıkardığını da belirtti.

 

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