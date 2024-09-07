Manisa'da cami lojmanında yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa'da cami lojmanında yangın

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2 katlı cami lojmanında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangını fark eden cami imamı Hasan Acar ve eşi Esmeray Acar, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri, 1 saatte kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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