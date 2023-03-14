14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da cinayet soruşturması. 2 kişi tutuklandı

Manisa'da cinayet soruşturması. 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:20
Takip Et

Manisa'da cinayet soruşturması. 2 kişi tutuklandı

Manisa'da cinayet soruşturması. 2 kişi tutuklandı
+
Aa
-

12 Mart tarihinde İstiklal Mahallesi'nde bir evde çıkan bıçaklı kavgada Çetin Ceviz'in (32) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. (25) ve M.S.Ş. (36) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.A, F.K, A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

İstiklal Mahallesi'nde, S.A'ya ait evde vakit geçiren arkadaşlar arasında kavga çıkmış Çetin Ceviz, bıçakla yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Ceviz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemiş, polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
5
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.