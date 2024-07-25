Manisa'da çocukların havuz kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA
Manisa'da çocukların havuz kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan havuz kavgası, ailelerin de karışmasıyla trajik bir sonla sonuçlandı.

Çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün okul bahçesine kurulan havuzda iki çocuk arasında çıkan tartışmanın ailelere de sıçramasıyla başladı. Kavga, bugün akşam saatlerinde büyüyerek devam etti. Taraflardan biri, yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine saldırdı. Hafif ticari araçla duvara çarpan saldırganlar, ardından kapının önünde duran 45 yaşındaki İsmail Sönmez’i bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve Çevik Kuvvet ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı gerçekleştiren A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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