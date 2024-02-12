Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 6 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirlen aramalarda 5 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 42 bin 500 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet sentetik hap, 6 adet cep telefonu, 55 adet tabanca Fişeği ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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