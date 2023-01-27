27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Manisa’da evler su altında kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bazı mahallelerde evleri su bastı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:28
Takip Et

Manisa’da evler su altında kaldı

Manisa’da evler su altında kaldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Salihli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. 

Yağışla birlikte ilçe merkezindeki bazı mahallelerde su birikintileri olurken, Yılmaz, Atatürk, Kocaçeşme Mahallelerinde bazı evleri su bastı.

Yükselen su nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
7
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.