Manisa'da hasadı başladı. Kilosu 35 ile 50 TL arasında

Kilosu 35 ile 50 TL arasında

Superiol ve Trakya İlkeren cinsi üzümler için ilk hasat, üretici Mustafa Çalık'ın 4 dönümlük Superiol üzüm bağında gerçekleştirildi. Superiol cinsi üzüm, bağda 35-50 TL arasında, Trakya İlkeren cinsi üzüm ise 35 TL'den satılmaya başlandı.

İLK HASAT BAŞLADI

Sarıgöl'de üzüm faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesimlerle, iç piyasaya sunulmak üzere büyük şehirlere gönderilen Superiol üzümünün hasadı, ilçede erkenci üzüm sezonunun açılışını yaptı. İlk hasadı gerçekleştiren üretici Mustafa Çalık, "Bu yıl erkenci üzüm hasadına başlandı. İlçede ilk hasat bana nasip oldu. Denizli'nin Buldan ilçesinde de hasadın başladığını öğrendik " dedi.



"YAŞ ÜZÜMÜ PEŞİN PARAYA SATIN"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere dokuz farklı tür üzüm yetiştirildiğini belirtti. Ülgen, hasadın başladığı bu günlerde dolandırıcılık olaylarına karşı üreticileri uyardı ve yaş üzümlerin mutlaka peşin paraya satılması gerektiğini vurguladı. "Sarıgöl'de sezonun erkenci üzüm türü olarak yetiştirilen Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin kesimlerine başladı” diyen Ülgen, ”Üzüm üreticilerimize hayırlı olsun. Her yıl yaptığımız bir çağrıyı yine tekrar etmekte fayda var. Yaş üzümlerinizi mutlaka peşin para ile satın. Birçok üreticimiz her yıl mağdur oluyor" şeklinde konuştu.



Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında örtme işlemlerinin devam ettiğini belirten Ülgen, bu üzüm türünün hasadının Ağustos ayının 15'inde başlayacağını ve Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Sarıgöl'de 120 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirten Ülgen, "Sarıgöl'de ova ve yayla bağcılığı sayesinde başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz tür sofralık üzüm yetiştirilmektedir" diye konuştu.