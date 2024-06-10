Manisa’da hasadı başladı. Nisan ayında 40 TL’ydi şimdi 20 TL’ye satılıyor

Kaynak: İHA
Manisa’da hasadı başladı. Nisan ayında 40 TL’ydi şimdi 20 TL’ye satılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde nisan ayında kilosu 40 TL'den alınan taze bağ yaprakları, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Mayıs ayında 30 TL'ye düşen bağ yaprağının kilosu, haziran ayında 20 TL'den tüccarlar tarafından satın alınıyor.

Haziran ayıyla birlikte başlayan taze salamura bağ yaprağı hasadı, sıcak havalara rağmen bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılıyor.

Sarıgöl merkez ve mahallerindeki birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları, aile ekonomilerine de önemli gelir sağlıyor.

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NİSAN 40 LİRAYDI ŞİMDİ 20 LİRA

Çavuşlar Mahallesinden Mehmet İğdeli, "Nisan ayında 40 TL'den aldığımız taze bağ yapraklarını şu anda 20 TL'den alıyoruz. Satın aldığımız taze yaprakları salamura yapan işletmelere günübirlik teslim ediyoruz. Yapraklar burada hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonlarda tuzlanarak olgunlaşmaya bırakılıyor. Bu salamura yapraklar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam ediyor" dedi.

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Sarıgöllü kadınlar, sabahın erken saatlerinde başladıkları yaprak toplama işlemini saat 10.30'da bitirerek, topladıkları yaprakları alım merkezine nakit parayla satarak aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor.

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