Manisa'da huzur operasyonu

Manisa'da 263 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda eğlence mekanı, metruk bina kontrol edilirken, 102 araç sürücüsüne de 203 bin 869 TL para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Manisa'da huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 00.00-02.00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

aw013120-02.jpgManisa İl Emniyet Müdürlüğünün 263 personelden oluşan 78 ekiple gerçekleştirdiği uygulamada 2 bin 229 şahıs sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada 996 araç denetlenirken, 102 araç sürücüsüne 203 bin 869 TL para cezası kesildi. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi. 70 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 25 metruk bina ve çevresi, 46 otogar, tren garı ve park kontrol edilirken, 54 adet sentetik ecza ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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