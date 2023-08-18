Manisa’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Manisa’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi’nde, Tahsin S. (76) yönetimindeki 45 LY 887 plakalı sepetli motosiklet ile Umut A.‘nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan her iki sürücü ve sepetli motosiklette yolcu konumunda bulunan Halil Sezgin (84) sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Halil Sezgin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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