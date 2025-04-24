Manisa’da iş kazası! iskelede dengesi kaybedip düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da iş kazası! iskelede dengesi kaybedip düştü

Manisa Salihli’de 36 yaşındaki işçi S.A, 3 katlı binanın iskelesinden dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi yok. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dış kaplama yaptığı binanın iskelesinden düşen 36 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi 106.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada dış kaplama yapan 36 yaşındaki işçi Sinan A., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü. Yere düşen işçi yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sinan A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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