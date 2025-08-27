Manisa’da işçi servisi ağaca çarptı: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçi servisinin ağaca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı'dan hareket edip Soma istikametine gitmekte olan işçi servisi, Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 20 kişi büyük korku yaşadı. Yaralanan 8 işçi, ambulanslar ile Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

