Manisa'da işçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı

Kaynak: İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan iki minibüs, kontrolsüz kavşakta çarpışarak trafik kazasına neden oldu. Kazada 19 kişi yaralanırken, güvenlik kameraları kazanın anını saniye saniye kaydetti.

Kaza, Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Ç. yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta Hüsnü Ö.'nün kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada, sürücüler ve 17 işçi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Görüntülerde, iki minibüsün kavşakta çarpışarak savruldukları anlar yer alıyor.

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