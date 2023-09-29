Manisa’da izofren hastası gencin intihar girişimi

Tedavi için hastaneye götürülüyordu

Olay, Ergenekon Mahallesi’nde bulunan bir alış veriş merkezinde meydana geldi. Tedavi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülen ve ardından Demirci’ye dönmek üzere yola çıkan N.Ç., aracı durdurarak kaçtı. E-96 karayolu üzerinde bulunan bir alış veriş merkezinin çatısına çıkan N.Ç.'yi gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Polis ekipleri müdahale etti

Olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önce çatıdan merdivenlere indirilen şizofren hastası genç, ardından da polislerin ikna çabaları sonucu polis aracına bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve gencin hastaneye yatırılması için girişimde bulunulacağı öğrenildi.