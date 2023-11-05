Manisa'da kaçak kazıya suçüstü baskın

Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.S. , U.O., R.E., H.Ç. , V.A. (49) ve Ö.F.Y.'yi suçüstü yakalandı.
Kaçak kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 3 adet 20 metre uzunluğunda halat, 1 adet 5 metre uzunluğunda uzatma kablosu, 1 adet çapa ve 1 adet kürek ele geçirilirken, malzemelere el konuldu.
Kaçak kazı yapan şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.