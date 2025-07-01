Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Katliam gibi kazada baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Yurtbaşı Mahallesi girişinde bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan baba ve 3 çocuğunu uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

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