Manisa'da kepçeli definecilere sit alanında suçüstü

Edinilen bilgilere göre, Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı Narlı mevkiinde iş makinesi kullanılarak kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızla harekete geçti.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen gece baskınında, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan kepçe operatörü 52 yaşındaki M.S. ve dekorasyoncu 48 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Didim’de defineciler kazdıkları kuyuda yakalandılar

Kaçak kazıda kullanılan paletli ekskavatör ve kamyon, yediemin deposuna çekildi.

Suçüstü yakalanan define avcıları, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, markası ve seri numarası kazınmış yivsiz av tüfeği ele geçirilen M.S.'ye 4 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.