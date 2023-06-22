Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde depo olarak kullanılan bölümde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangını söndürmek için yapılan çalışmalara yangın söndürme uçağının da destek verdiği bildirildi.

Kentin pek çok yerinden gözüken kapkara dumanlar İzmir’den de gözüktü. Aynı zamanda yangın bölgesinden ara ara patlama seslerinin de geldiği edinilen bilgiler arasında.

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