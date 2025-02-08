Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen bir başka sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Demir yığınına dönen araçta 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Ekipler sıkışan yolcuları güçlükle çıkarıp hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda meydana geldi. İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin'in (32) kullandığı 43 LD 321 plakalı otomobil çarpıştı.

2 otomobilin de demir yığınına döndüğü kazada, sürücüler ve otomobillerdeki Beyhan Bora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38), yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

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Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü