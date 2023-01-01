﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. ATM önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Mahallelilerden Vedat Tekenli ise, "Mahalle halkı olarak muhtarımıza teşekkür ederim. Mahallemize ATM gerekiyordu. Muhtarımızda uzun zamandan beridir uğraşıyordu. Çok mutluyuz" diye konuştu.(AA)