Bahçeli'nin isminin kaldırılmasına MHP’li başkandan tehdit

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında Salihli Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisi yapılmıştı. Talebin mecliste gündeme alınması sonrasında MHP ve AKP Grubu meclisten ayrılmıştı. MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, kameralar karşısında yaptığı açıklamada tehditler savurdu. Tosuner, "Bırakın Devlet Bahçeli ismini, D harfine dokunulması hâlinde olacaklardan biz mesul değiliz" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'NİN İSMİ KALDIRILDI

Manisa’da Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek’in yaptığı açılış konuşmasının ardından gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu. Önergeler içerisinden dikkat çeken ise Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nın isminin değiştirilmesi oldu.

Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı olmuştu. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Gazi meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında terörist başı, bebek katili Öcalan’ının affını ima ederek TBMM’de konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 10 binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan terörist başının Gazi Meclise davet edilmesi kabul edilemez. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin kaldırılması ve meydanın isminin ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ adının ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum."

MECLİSİ TERK ETTİ

Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AKP Grup Başkanvekili Berk Mersinli sert tepki göstermişti. Önerinin kabul edilmesinin ardından MHP ve AKP Grubu meclisi terk etti.

“‘D’ HARFİNE DOKUNULMASI HÂLİNDE OLACAKLARDAN BİZ MESUL DEĞİLİZ”

Meclis kararı sonrasında MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve teşkilat üyeleri, karara tepki göstererek Kültür Sitesi’nin önünde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında MHP’liler, CHP Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’yu protesto ederken, taraflar arasında arbade yaşandı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun makam aracı yaşanan arbededen nasibini aldı. Öfkeli kalabalık, Başkanın aracını tekmeleyerek saldırdı. MHP İl Başkanı Tosuner, meydanda gerçekleştirdiği konuşmasında karardan dönülmesi gerektiğinin altını çizerek "Bırakın Devlet Bahçeli ismini, D harfine dokunulması hâlinde olacaklardan biz mesul değiliz" tehditinde bulundu.