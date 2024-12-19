Manisa’da oklu kirpi operasyonu

Turgutlu Musacalı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın zeytin tarlasındaki kuyuda oklu kirpileri fark eden mahalle sakinleri, hemen belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Veterinerler, Zabıta Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son derece titiz ve dikkatli bir operasyon gerçekleştirdi.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan oklu kirpileri zarar görmeden kurtarabilmek için son derece hassas müdahale eden ekipler, hayvanın güvenliğini ön planda tutarak kuyunun içine indi.

Oklu kirpileri mahsur kaldığı yerden çıkararak kurtaran ekipler, bakım ve tedavilerinin ardından kontrollü bir şekilde doğal yaşam alanına saldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Musacalı Mahallemizde nesli tükenmekte olan oklu kirpiler duyarlı hemşehrilerimizin ve ekiplerimizin hızı ve başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Son derece hassasiyetle müdahale eden ekiplerimize ve Musacalı, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.