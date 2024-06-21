Manisa’da orman yangını. İki mahalle boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da orman yangını. İki mahalle boşaltıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etme noktasına geldi. Yangının büyümesi sonucu önlem amaçlı iki mahalle boşaltıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal ve 3 dozerin yönlendirildiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken etkili olan rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.

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2 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Diğer yandan Dibek Dağı eteklerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine doğru ilerliyor.

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Ekipler tarafından tedbir amacıyla, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi tahliye edilerek boşaltıldı.

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Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan olumsuz etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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