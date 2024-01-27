Manisa’da otomobil ile şehir içi otobüsü çarpıştı. 3 yaralı

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi'nde otobüs durağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu indirdiği sırada arkadan gelen Uğur K. yönetimindeki 45 AGR 133 plakalı otomobil otobüse çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur K. ile otobüste bulunan yolcular Aysel K. ve Cemal K. yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.