Manisa'da sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

KAYNAK: AA
Manisa'da sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih Sanayi Sitesi’nde araç yıkama iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki araç yedek parçası satan işletmeye de sıçradı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 25 itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangına müdahale esnasında vücutlarına moloz düşen itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş yaralandı.

Dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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