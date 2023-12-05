Manisa'da servis minibüsü TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR’a çarptı. Kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Manisa'da servis minibüsü TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı

İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru yönetimindeki TIR’ın dorsesine çarptı.

Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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