Manisa’da sezonun ilk heyecanı başladı. 3 ton hasat bekleniyor

Manisa’da sezonun ilk heyecanı başladı

Çiftçi Harun Hasırcı, 3 dönümlük arazisinde gerçekleştirdiği ilk hasatta yaklaşık 300 kilogram acur topladı.

Hasırcı, önümüzdeki günlerde haftalık hasatlarına devam edeceğini ve toplamda 3 tonluk bir verim beklediğini belirtti.

Hasatla ilgili konuşan Hasırcı, "Bu yıl üç dönümlük arazime yerli tür olan yeşil acur diktim. İlk hasadımda 300 kilogram ürün aldım. İlerleyen günlerde bu verimin artmasını bekliyorum. Haftada üç gün topladığımızda toplamda üç ton acur elde etmeyi hedefliyoruz. Acur genellikle turşu yapımında ve taze olarak tüketiliyor. Yerli ve yeşil acur olması sebebiyle turşu yapımında tercih ediliyor. Ayrıca düğünlerde aşçılar tarafından da kullanılmakta ve evlerde turşusu yapılmaktadır" dedi.