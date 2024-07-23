Manisa’da son kullanma tarihi geçmiş etiket sahtekarlığı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda, Akhisar’da İ.D. isimli şahsın kullanım tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını, matbaada bastırdığı yeni tarihli etiketlerle yeniden ambalajlayarak sattığı belirlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar JASAT ve Akselendi Karakolu Asayiş Timleri ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet cep telefonu, 900 adet sahte etiket, 750 adet son kullanma tarihi olmayan, kullanım tarihi geçmiş ve sahte etiketli ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.