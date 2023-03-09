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Manisa’da şüpheli valiz paniği

Manisa’da bir park içerisinde bulunan şüpheli valiz, etraftakileri panikletti. Fünye ile patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 13:05
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Manisa’da şüpheli valizden sucuk ve kıyafet çıktı

Manisa’da şüpheli valiz paniği
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İHA'nın haberine göre, Manisa’da bomba imha ekiplerinin bir park içerisinde fünye ile patlattığı şüpheli valizden sucuk ve kıyafetler çıktı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı’na bırakılan valiz korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, parkta ağaç dibine bırakılan şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizde bomba olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgeye polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valize fünye yerleştirdi. Valizin fünyeyle patlatılmasının ardından içinden sucuk ve çeşitli kıyafetler çıktı. Valiz bulunduğu yerden polis ekiplerince alınırken, üzerinde Hafize Delen isminin yer aldığı öğrenildi.

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