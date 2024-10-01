Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A. (48) yönetimindeki 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs menfeze çarparak takla attı. Minibüs sürücüsü yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza anı, bir aracın arka kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsün çarpmanın etkisiyle havada uçtuğu ve menfeze çarparak takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.