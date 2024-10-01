Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesinde, TIR'ın servis minibüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A. (48) yönetimindeki 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs menfeze çarparak takla attı. Minibüs sürücüsü yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza anı, bir aracın arka kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsün çarpmanın etkisiyle havada uçtuğu ve menfeze çarparak takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Manisa'da tır boş servis minibüsüne arkadan çarptı. O anlar kamerada

Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Tekirdağ'da fuhuş baskını
Tekirdağ'da fuhuş baskını