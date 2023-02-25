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Manisa’da bir eve uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Manisa’da bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlenirken, 1 şüpheli de yakalandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:54
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Manisa’da uyuşturucu baskını

Manisa’da bir eve uyuşturucu baskını: 1 tutuklama
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İHA'nın haberine göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Turgutlu’da bir eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 407 adet Ecstasy hap ve 4 bin 980 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan E.D. (36) isimli şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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