Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 0,58 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 2,1 gram taş kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 TL ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Kaynak: İHA)