Manisa'da uyuşturucu satıcılarına darbe!

Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu satıcılarına darbe!

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler F.D. (22), A.İ.D. (24), E.A. (24), İ.C.H. (23), İ.A. (37) ve M.E. (25) hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaya davet edildiğini belirtti.

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