Manisa’da vinç devrildi: Faciayı önleyen işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Manisa’da vinç devrildi: Faciayı önleyen işçi yaşamını yitirdi
Manisa’da bir inşaatta vinç demirleri arasında asılı kalan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde, yapımı devam eden 3. Etap TOKİ inşaatında çalışan 20 yaşındaki vinç operatörü Mert Bayat’ın kullandığı vinç devrildi. Vinç operatörünün yaptığı son manevra, vincin, birçok işçinin çalıştığı binanın inşaatına düşmesini engelledi.

Mert Bayat ise, vincin boş alana düşmesiyle, demirler arasında asılı kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği tarafından yaralı olarak kurtarılan Bayat, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vincin, onlarca işçinin üzerine düşmesi, Mert Bayat’ın son manevrası sayesinde engellenebildi ve bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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