Manisa’da yolcu minibüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Manisa’da yolcu minibüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, B.A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden Alaşehir yönüne seyir halinde olan N.A. yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı.

Minibüsün çamurluğuna çarpan otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü N.A. ağır yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.

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