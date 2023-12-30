Manisa’da yolcu minibüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, B.A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden Alaşehir yönüne seyir halinde olan N.A. yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı.

Minibüsün çamurluğuna çarpan otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü N.A. ağır yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.