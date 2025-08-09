Manisa'da yolcu otobüsünde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Manisa'da yolcu otobüsünde korkutan yangın

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Otobüste bulunan yolcular yangını yara almadan atlatarak tahliye edildi.

Manisa'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İ.P. idaresindeki 42 HJ 777 plakalı, İzmir’den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

