Manisa'da yoldan geçenlere kurşun yağdıran genç tutuklandı

Kaynak: İHA
Manisa'da yoldan geçenlere kurşun yağdıran genç tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Aralık Cuma günü 19 yaşındaki genç yoldan geçenlere silahla ateş edip 2 kişiyi yaralamıştı. Genç, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerine S.Ş ve C.E. isimli vatandaşların silahla bacaklarından vurulması olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelinin tespiti için yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın kullandığı otomobil ardından da şüpheli şahıs tespit edildi.

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Şüpheli D.B. (19) isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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