Manisa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadının feci ölümü

DHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Latife Karaçil, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Barış Mahallesi mevkinde meydana geldi.

Turgutlu'dan Salihli yönüne giden O. A.'nın kullandığı 45 SC 3660 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Latife Karaçil'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Latife Karaçil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karaçil, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

