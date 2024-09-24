Manisa'da zehir taciri yaşlı kadın tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileriyle beraber yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Hacıishak Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 383 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyon esnasında gözaltına alınan 61 yaşındaki G.Y. isimli şüpheli kadın gözaltına alındı. Bir polis memurunun kolunda merdivenleri güçlükle çıkabilen zehir taciri yaşlı kadın emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.