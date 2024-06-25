Manisa'daki depremin ardından Profesör Sözbilir'den uyarı. 'İki fay incelenmeli'

Profesör Sözbilir'den deprem uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 01. 36’da Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 10, 24 kilometre derinliğinde meydana gelirken, deprem çevre illerden de hissedildi.

İzmir DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

"Depremin odak mekanizma çözümlerine göre, deprem doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış. Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğu-batı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay.” ifadelerini kaydeden Sözbilir, depremin hangi faydan kaynaklandığının depremlerin dağılımı ve sismolojik değerlendirmeden sonra anlaşılabileceğini ifade etti.

Bölgede en son 1919 yılında 6,9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde depremin meydana geldiğini belirten Sözbilir, “1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir.” dedi.

Sözbilir, hem Soma-Kırkağaç hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılmasının gerektiğini vurguladı.