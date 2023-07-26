Manisa'daki orman yangınında bir kişi tutuklandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, önceki gün çıkan ve dün 23'üncü saatin sonunda söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan tarım işçisi Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.K.'nin yangının başladığı noktada çay demlemek için ateş yaktığı ve atılan sigara izmaritlerinden tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi.

KAYNAK: DHA
Manisa'daki orman yangınında bir kişi tutuklandı

Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye olarak bölgeye gönderildi.

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi, 18 itfaiye aracı, 15 emniyet ve jandarmaya ait TOMA, toplamda 450 orman işçisiyle müdahale edildi.

Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. 250 hektarlık alanda etkili olan yangın dün saat 12.00 sıralarında 23 saat sonra kontrol altına alındı.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yangının başladığı noktada çalışma yaptı. Bölgede çay demlemek için ateş yakıldığı ve çok sayıda sigara izmariti tespit edildi.

Tanık ifadelerinin ardından Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Ş.K. şüpheli olarak bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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