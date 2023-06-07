Manisa'daki selin bilançosu belli oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği selin bilançosu açıklandı.

Manisa'daki selin bilançosu belli oldu

Sarıgöl ve çevresinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan fırtına ve selin meydana getirdiği zarar belirleme çalışmaları tamamlandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dron ve yerden yaptıkları çalışmalarla fırtına ve sel zararının 14 bin dekarlık alanda olduğunu tespit etti.

aw908682-02.jpgSel felaketin ardından 10 gün geçmesine rağmen Sarıgöllü çiftçiler selin getirdiği miller nedeniyle hala üzüm bağlarına giremezken, traktörlerle girmeye çalışan çiftçilerin ise yollara saplandıkları görüldü. (İHA)

aw908682-03.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar Magazin
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi Güncel
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu Spor
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi Güncel
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak Ekonomi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı Güncel
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi