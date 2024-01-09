Manisa’daki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: İşçilerin hayatını kurtarmış

Kaynak: İHA
Manisa’daki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: İşçilerin hayatını kurtarmış
Manisa’nın Kula ilçesinde dün meydana gelen vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kula ilçesinin 4 Eylül Mahallesi’nde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ Konutları inşasında dün meydana gelen vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan vinç operatörü Mert Bayat (20), hayatını kaybetmişti.

Vinç kazasının ortaya çıkan görüntülerinde; vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı, daha sonra ise yaşamını yitiren Bayat’ın son manevrası sayesinde işçilerin bulunduğu alana düşmeyip boş alana devrildiği görüldü. Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili başlattığı soruşma sürüyor.

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